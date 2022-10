Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over valse beschuldigingen, gedraai en gekonkel in de Twenterandse politiek, budgethuwelijken en een hondenopvangcentrum.

HENGELO/DELDEN/BORNE - Gewoon je werk doen. En dan complimenten krijgen. Dat gebeurt de politie in Hengelo niet zo vaak. Huisartsen daar kregen juist een lading kritiek omdat ze hun werk niet meer aan kunnen en naar een oplossing zoeken. Een bakker uit Delden wil broodjes blijven bakken, maar kan dat niet meer op maandag. En een wethouder in Borne krijgt het op zijn kop omdat hij niet snel genoeg werkt. Het was weer een vreemde week deze week.

ALMELO - Wat een week, wat een week. Almelo blijkt een hotspot voor de diefstal van fietsaccu’s, en tegelijk een stad met een toprestaurant. De lichten springen er niet alleen op rood en groen, maar op het Vinkenplein ook alle kleuren daar tussenin. De kerstversiering hangt er kortom al weer. Pak wat pepernoten en lees mee. Dit is de update van deze week.

HAAKSBERGEN - Uw afval is goed gescheiden - maar jeetje, het is wel een beetje véél! Haaksbergen staat nummer twee op de lijst van huisvuil weggooien, een twijfelachtige eer. En hoe zou het zijn met Henny Everts - de omroepbaas die Van Jonge Leu en Oale Groond op televisie bracht? Hij doet een boekje open over zijn leven. Waar zou de Haaksbergenaar zijn biografie eigenlijk geschreven hebben?

OLDENZAAL - Het is nog niet eens zo heel lang geleden (ruim 2,5 jaar) dat inwoners uit Noordoost-Twente moesten wennen aan het idee dat ze in de toekomst voor spoedzorg naar Hengelo zouden moeten reizen. De 16.000 handtekeningen als teken van verzet maakten destijds weinig indruk in Den Haag: op 6 januari 2020 sloot de spoedpost in de Oldenzaalse polikliniek aan de Prins Bernhardstraat definitief haar deuren. Op naar Hengelo. Maar voor hoe lang nog?

ENSCHEDE - Gas is duur, maar een petroleumkacheltje van de rommelmarkt is gevaarlijk, zegt de brandweer. En de app Likee is ook gevaarlijk, voor je kinderen, zegt de politie. Een nieuwe receptioniste ontslaan is óók gevaarlijk, voor je portemonnee. Het was een leerzame week.