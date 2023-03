Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

Gesloopt ‘half huis’ in Overdinkel: eind goed al goed, maar niet heus | Ze zullen een gat in de lucht hebben gesprongen toen omwonenden hoorden dat het ‘halve huis’ aan de Heideveldweg in Overdinkel zou worden afgebroken. Weg met dat foeilelijke uitzicht op het rottende krot. Maar de euforie is van korte duur.

Een week nieuws waarvan maar drie letters over zullen blijven. En het zijn nog dezelfde ook! | Je kunt de hele week nieuws samen vatten door drie b’s achter elkaar te zetten. Ik heb donderdagmorgen voor de zekerheid even NASA gebeld. Of de aarde nog draait. Niks aan de hand werd mij verzekerd. Gerustgesteld ben ik op mijn fietsje naar de redactie gefietst.

Simpele zielen uit Twenterand voor het hekje, arme zielen in een vluchtelingenkamp, maar het gros stond buiten te juichen deze week | De ene duwde een bejaarde terwijl hij zelf een bejaarde is, de ander liep in bh over straat en joeg kinderen en buren de stuipen op het lijf. Ze noemde zichzelf ‘maar een simpele ziel’. Zijn die er ook in Vroomshoop? Het helpt in ieder geval niet mee als je met pils in de hand gaat juichen bij een brand. Al had de gemeente Twenterand er misschien verstandig aan gedaan voor één keer wél een simpele ziel te zijn.