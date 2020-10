Het voetbal in Enschede gaat op de schop: verhuizen, samenwerken of fuseren

Overvaller AH to Go in Enschede opvallend lang achter tralies

29 oktober ENSCHEDE/ALMELO - Het komt niet heel vaak voor dat een rechtbank een hogere straf oplegt dan de officier van justitie eist. Zo’n uitzondering is de strafzaak rond de overval op stationswinkel AH to go in Enschede in maart dit jaar.