Het Volkspark in Enschede wordt cool en (bijna) iedereen vindt dat fantastisch: ‘Maar dan ook wc’s, zodat ze niet de bosjes in hoeven te duiken’

Oekraïense vluchte­ling Dasha is blij dat ze aan het werk kan op de UT: ‘Anders ben ik 24 uur per dag met de oorlog bezig’

ENSCHEDE - De Universiteit Twente helpt 20 Oekraïense vluchtelingen aan een baan op de campus. Dasha Dudareva is de eerste. Ze is blij dat ze kan werken, maar vaak dwalen haar gedachten af. „Mijn hoofd is stil blijven staan op 24 februari. De dag dat de oorlog uitbrak.”

11:58