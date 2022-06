‘Hier lossen bewoners hun problemen zelf op, soms met een klap’: Harrie (61) bemiddelt bij huurders, en nog acht andere verhalen

Wat nu? Koop je een elektri­sche auto, mag je hem niet opladen: kabels mogen niet op de stoep in Enschede

ENSCHEDE - Heb je met de beste bedoeling een elektrische auto gekocht, maar geen eigen parkeerplek? Pech, dan mag je hem niet voor je deur opladen. Kabels over de stoep leggen is verboden. Er is een oplossing, maar daarin ziet het college geen heil.

