Hobbykamerwoningen in Enschede moeten worden aangepakt en verduurzaamd: ‘Zelfs met dekentje op de bank tocht het langs je benen’

Trage digitalise­ring zorg geeft hoge werkdruk en kosten, hoogleraar Lisette van Gemert (UT) mist visie en lef

Nederland loopt achter in de digitalisering van de zorg. Hierdoor blijft de gezondheidszorg duur en de werkdruk hoog. Het teveel aan ICT-eilandjes en gebrek aan overleg is een groot risico. Ingrijpen door de overheid is noodzakelijk, concludeert de Universiteit Twente. „Elke zorginstelling vindt opnieuw het wiel uit”.

25 juni