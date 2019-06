Hockeysters van EHV winnen Silver Cup

ZEIST – De hockeysters van EHV hebben het seizoen een fraaie apotheose gegeven door de Silver Cup te winnen. In de finale van het bekertoernooi was de ploeg van trainer coach Thiemo Bruning met 5-1 te sterk voor AMVJ.

Daarmee zeggen de cijfers eigenlijk alles: EHV overklaste de tegenstander, die in de kwartfinale na shoot-outs nog te sterk was voor het Oldenzaalse Bully. EHV gooide vanaf de eerste minuut alle schroom van zich af en zette de tegenstander zwaar onder druk. De ploeg oogde extreem fit en had maar een doel: de beker mee naar huis nemen.

Vier kwarten

Vanwege het warme weer werd het duel in vier kwarten gespeeld in plaats van twee helften, maar ook dat het weinig effect op krachtsverschil. In de eerste twee kwarten waren Lois Boerman en Ilse Migchelbrink trefzeker. Aan het eind van het derde kwart deed AMVJ wat terug via een strafcorner, maar aanvoerster Lotti Arts bracht de marge gelijk weer op twee treffers (3-1). Terecht volgens assistent trainer Alexander Wind:”Gezien de kansenverhouding hadden we toen al met 12-1 voor moeten staan.”