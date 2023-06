Hoe de zoon van een tot slaaf gemaakte vrouw burgemeester werd in Twente

Interview Hengeloër Jeffrey Spalburg: ‘Zwart’n klinkt bot, maar is niet heftig’, omdat in Twente zwart niet heftig is’

Jeffrey Spalburg wil een punt maken en een punt zetten. Zijn zoon Jaïr kreeg te horen dat hij ‘terug moest gaan naar zijn eigen land’. „Dit moet maar eens afgelopen zijn.” In boekvorm heeft hij zijn zoon de achtergronden van zijn familie verteld, van de roots in Suriname tot opgroeien in Twente. En iedereen mag meelezen.