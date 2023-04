Hoe een vluchtelingenkind uit Enschede Europa’s grootste leverancier van keukenapparatuur werd

april-meistaking Erik Dijkstra schreef mee aan boek over de staking die de oorlog veranderde en begon in Twente: ‘Eindelijk wordt verhaal nu verteld’

Op een terras hoorde presentator Erik Dijkstra voor het eerst over de Aprilmei-staking uit 1943 die in Hengelo begon. Nu is hij het boegbeeld van een tv-documentaire en schreef hij mee aan een boek dat deze week verscheen.