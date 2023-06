Hoe halen we jongeren weer terug naar de regio? ‘Maakt niet uit waar je hebt gestudeerd, Twente is gaaf!’

LEZERSPANEL ‘Het risico van de zelfscank­as­sa hebben supermark­ten bewust genomen’

Supermarkten luiden de noodklok: klanten stelen steeds meer uit de supermarkt. Per winkel verdween er vorig jaar gemiddeld 66.300 euro aan producten, meldde de branche recent. Dat is zo’n 20.000 euro meer dan een jaar eerder. Komt door de zelfscankassa, beweerde een Almelose bedrijfsleider van een super eerder dit voorjaar. ‘Die is zeer diefstalgevoelig.’ Wat vindt het lezerspanel van de stelling: Supermarkten moeten niet klagen. Laat ze eerst eens de prijsverhogingen beteugelen in plaats van klanten in een kwaad daglicht te stellen.