Hoe heeft historierijke Sportclub Enschede zover kunnen afglijden? ‘Er is nauwelijks nog clubbinding’

update Run in Twentse steden op de laatste kerstca­deaus: ‘Dit krijg je als je alles plotseling dichtgooit’

ENSCHEDE - Een oproep om niet meer naar de stad te komen was niet nodig, zoals in Rotterdam, maar met de dreigende lockdown waren de koopcentra in de Twentse steden bomvol. Er ontstond in de loop van de zaterdagmiddag een run op de laatste kerstcadeaus die nog in huis gehaald moesten worden.

18 december