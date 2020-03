Hoe oud-FC Twente-keeper Eddie Pasveer Enschedese ouderen in beweging wil krijgen

Het is een klein wonder dat Eddie Pasveer gekleed in sportkleding aan een kop koffie zit in het clubhuis van Sportclub Enschede. De voormalige profkeeper en fysiotherapeut werd in 2017 voor de dood weggehaald na een openhartoperatie. Artsen vreesden voor zijn leven, nadat hij in coma was geraakt. Maar de sportman krabbelde op en revalideerde met succes. Zijn leven, dat tot dat moment in het teken stond van sport en fysiotherapie, was voorgoed veranderd.