Hoe padel het succesverhaal werd voor tennisvereniging in nood

Padelspelend Nederland is een steeds sneller groeiende groep. Wat begon in 2010 met acht banen in Enschede Zuid, is uitgegroeid tot een populaire sport onder jong en oud ,met verspreid over Nederland inmiddels 1600 banen, 1240 (!) meer dan drie jaar geleden. „We waren de eerste in Nederland”, vertelt voorzitter Tine Simons.