Hoe Twentse broers van koeienstal een fabriekje in sojayoghurt maakten

Interne Mails Ministerie loog tegen Europese Commissie over ‘landjepik’ door boeren: ‘Woord fraude svp niet gebruiken!’

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) loog in 2018 tegen de Europese Commissie over de omvang van fraude met landbouwpercelen in Nederland. Bij die fraude vroegen boeren ten onrechte Europese subsidies aan voor grond die niet van hen was. Het ministerie wist dat dit wijdverbreid was, maar ontkende dat tegenover de Europese Commissie.