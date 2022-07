Honderden mensen ondertekenen petitie gevaarlijk kruispunt Kottenpark: ’Probleem wordt erkend en er gaat iets gebeuren’

Hoe kan dit?

Gewoon digitaal, zegt Erika Götzke er direct bij. Want het gaat mij om de aandacht voor dit kruispunt. Op de vraag wat mogelijke verbeterpunten kunnen zijn, antwoordt ze: „Ik ben een leek op het gebied van verkeerskunde. Ik had wel een petitie voor een zebrapad kunnen starten, maar is dat wel een oplossing voor ons probleem?” Zo reed twee jaar geleden in dezelfde straat een auto met hoge snelheid een huis binnen. „We willen daarom eerst graag dat de gemeente de oorzaken van dit gevaarlijke kruispunt in kaart brengt. En naar aanleiding daarvan kun je maatregelen treffen.”