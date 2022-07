Honderden niet-Oekraïners in Twentse vluchtelingenopvang

De storm die langs Twente raasde: vluchtelin­gen reden gewoon door naar Amsterdam

Ze hadden gedacht dat het storm zou lopen, hier in Twente. Aan de grens gelegen zouden de vluchtelingen toch meteen hier aankloppen, zich meteen melden bij de poort?! Maar nee, vrijwel iedere Oekraïner wilde naar Amsterdam en als een groep in de trein werd gevraagd alsjeblieft in Hengelo uit te stappen, gaf vrijwel niemand gehoor. Ze druppelden later alsnog binnen, via een omweg.

21 juli