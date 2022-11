Hooikist, klimop, vaker de was ophangen en andere tips in Enschede om de energierekening omlaag te halen

Enschede denkt eigenaar te zijn van kunstwerk, maar dat is al onderweg naar Parijs

BOEKELO - De deurwaarder die beslag kwam leggen, ging onverrichter zake terug naar kantoor. Het beeld waarvan de gemeente Enschede eigenaar denkt te zijn, was al onderweg naar de veiling in Parijs. De rechter moet nu op het laatste moment voorkomen dat de sculptuur, die 54 jaar bij Hotel Bad Boekelo stond, in Frankrijk wordt geveild.

18 november