Hoop op jumbojets vervliegt voor Twente Airport

ENSCHEDE - De hoop dat Boeings 747 ooit weer landen en opstijgen op Twente Airport lijkt nu definitief vervolgen. De rechtbank in Zwolle oordeelt dat het vliegveld terecht geen permanente ontheffing heeft gekregen voor een breed draaiplatform. Dit is volgens internationale veiligheidsregels noodzakelijk om jumbojets op te laten stijgen.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden waarom het vliegveld niet aan de regels hoeft te voldoen. De vereiste brede draaiplatformen kunnen gewoon worden aangelegd, zeggen de rechters. Daarmee volgt de rechtbank het betoog van Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) die zei dat niet willen of niet kunnen investeren, geen geldig argument is.

‘Klauwen weggegooid gemeenschapsgeld’

Twente Airport moest deze turnpads aanleggen bij de start- en landingsbaan, op last van de ILT. Internationale veiligheidsregels schrijven dit voor als je grote vliegtuigen wilt laten landen en opstijgen. De aanleg van de vereiste draaiplatforms zou zo’n 2,5 miljoen euro kosten. Volgens Twente Airport zou dat ‘klauwen vol weggegooid gemeenschapsgeld zijn’ en vroeg om een permanente ontheffing bij de ILT.

De inspectie maakte geen uitzondering, omdat volgens haar de internationale luchtvaart zo veilig is omdat de voorschriften uniform worden nageleefd. Daarop ging Twente Airport - en daarmee de gemeente Enschede en de provincie Overijssel die er het bestuur van vormen - naar de rechtbank in Zwolle.

Streep door rekening

Deze uitspraak is een streep door de rekening van het noodlijdende vliegveld. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld geen Boeings 747 meer gestald worden, zoals in 2021 met de zes toestellen van Lufthansa. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalde 80.000 euro per toestel voor het parkeren van deze luchtreuzen. Volgens de inspectie was dit illegaal en zonder overleg.

Twente Airport laat weten het nog steeds veilig te vinden om zonder turnpads grote vliegtuigen te laten landen en opstijgen. Jan Schuring, waarnemend directeur Twente Airport, weet nog niet of ze in hoger beroep gaan. „We hebben al het mogelijke gedaan om met onze argumenten te onderbouwen waarom Twente Airport een permanente ontheffing aanvraagt voor de aanleg van een turnpad. Helaas heeft de rechtbank geoordeeld dat ILT de permanente ontheffing niet hoeft te verlenen. We bestuderen de gevolgen van deze uitspraak.”

Toekomst

Desondanks kijkt Schuring hoopvol naar de toekomst. „Grote toestellen kunnen wel blijven landen voor ontmanteling. Er zijn voor Twente Airport nog voldoende andere kansen, zoals het testen van nieuwe duurzame vliegtuigen en daarmee als kraamkamer te fungeren voor de duurzame luchtvaart en nieuwe mobiliteitsvormen.”