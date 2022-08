Horecaondernemers vrezen leegloop personeel door nieuwe wervingsactie GGD: ‘Dit gaan wij zeker voelen’

column Als de koning Shell tankt, kan hij Groningers sponsoren én zichzelf

Shell is voorlopig de winnaar van de huidige energiecrisis. Het bedrijf maakte een megawinst van 11,5 miljard euro over het tweede kwartaal bekend. Hoe dat kan? Het aanbod van brandstof is door het EU-conflict met Rusland gedaald en de vraag is door de goed draaiende economie juist toegenomen.

31 juli