Hudson’s Bay bevestigt: snel weg uit Enschede

Ook de winkel in Enschede in het voormalige V&D-pand gaat dicht. De zaak in Enschede is deze donderdag al niet open vanwege een 'technische storing’, zo hangt op de ruit aan de buitenkant.

Hiermee komt er al na twee jaar een einde aan de opvolger van de V&D. Hudson’s Bay heeft vijftien winkels in Nederland, er werken circa 1400 medewerkers. Het vertrek van Hudson’s Bay komt niet echt als een verrassing.

Zoeken naar opvolger

Personeel van het filiaal heeft te horen gekregen niets te mogen zeggen. Er zou een “serieuze bijeenkomst” zijn geweest. Volgens een bron hebben medewerkers gehoord dat de winkel per 31 december sluit. Of de ‘technische storing’ in Enschede daar ook mee te maken heeft, is niet bekend.

Eerder zei een bestuurder van vakbond CNV op basis van een brief al dat dit stond te gebeuren. CNV Vakmensen was niet te spreken over de manier waarop Hudson’s Bay met het personeel communiceert. ,,Ze moeten op de hoogte gebracht worden”, vonden ze.

Wethouder Eelco Eerenberg van Enschede gaf al aan snel te zoeken naar een opvolger voor het Canadese warenhuis.

Volledig scherm Het bewuste briefje in Enschede © Twitter