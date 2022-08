Huis goedkoper verwarmen? Zet de airco aan!

Twentse politie­vrou­wen stuiteren door India en halen de Times of India: ‘Strong women’

Het is maar goed dat de Twentse politievrouwen beroepshalve ervaring hebben met stevig doorrijden in druk verkeer. Dat komt hen goed van pas nu ze in een bonte riksja door India stuiteren. Ze werden opgemerkt door de Times van India.

14 augustus