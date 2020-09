Huldeblijken bij afscheid overvallen triatleet Guido Gosselink tijdens Rutbeektriatlon

Niemand hoeft zich hulpeloos of alleen te voelen in nieuw centrum­buurtje in Enschede

18 september ENSCHEDE - Een kaartje leggen met je buren, in de gezamenlijke ontmoetingsruimte. Je kinderen ravotten in de gemeenschappelijke tuin, terwijl andere bewoners een oogje in het zeil houden. En ondertussen draait je was in de wasserette die je met elkaar deelt.