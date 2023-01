Humanitas verhuist jongerenlocatie van Molenstraat naar C.J. Snuifstraat

Inval in Almelo draaide om ‘mogelijk aanwezig vuurwapen’, verdachte weer vrijgela­ten door politie

ALMELO - De inval die de politie vrijdagavond deed in een pand aan de Veldkampsweg in Almelo, draaide om een mogelijk aanwezig vuurwapen. Er werden agenten met kogelwerende vesten in stelling gebracht rondom de verdachte woning. Er werd na onderzoek een aanhouding verricht maar die vrouw is later weer rijgelaten.

17:13