IC-verpleegkundigen van MST rennen zondag mee met Enschede Marathon: ‘Hardlopen gééft energie’

Als er één groep is die het goede voorbeeld moet geven, dan is dat wel het ziekenhuispersoneel. „Onze medewerkers zijn er goed van doordrongen, dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben op het gebied van gezond en fit leven. De één doet dat met wandelen, de ander zit bij een sportvereniging, gaat fietsen of hardlopen. Wij hebben best een grote groep die aan dat laatste doet”, zegt Marc Eijsink, één van de twee afdelingshoofden van de ic van het MST in Enschede.