IJsbaan Twente blijft voor nu open. En straks? Misschien wel concerten en festivals

Luid toeterend over de nieuwe rotonde in Haaksber­gen: ‘Die is blij!’

Het duurde even, maar dan heb je een rotonde om U tegen te zeggen. Het is deze maandagochtend echter nog even wennen op de rotonde in de Hengelosestraat ter hoogte van de Veldmaterstraat-Raaweg. Vooral voor fietsers.