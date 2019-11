IJsbaan Twente wil Thialf achterna

Werkgroep wil herdenking vuurwerk­ramp Enschede niet geruisloos laten passeren

10:38 ENSCHEDE - Hoe herdenkt Enschede over een half jaar de vuurwerkramp die bijna twee decennia geleden 23 mensen het leven kostte, waarbij duizend mensen gewond raakten en een complete woonwijk werd verwoest? Een werkgroep is al aan het brainstormen. "We gaan hier passend bij stilstaan."