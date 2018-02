In beeld: laatste training van FC Twente voor halve finale KNVB beker

Lagere straffen brandbomgooiers Enschede, 'maar het blijft terroristisch'

27 februari ARNHEM/ENSCHEDE - Marco H. (37), Ronald M. (37), Jeroen B. (36) en Danny H. (26) zijn in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 jaar tot 2 jaar en 2 maanden. Hun aanslag blijft een poging tot brandstichting met een terroristisch oogmerk. Dat heeft het Gerechtshof in Arnhem in hoger beroep dinsdag beslist.