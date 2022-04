In Enschede geboren Hella Hueck: ‘Lag er maar een stukje Twente naast Amsterdam’

Mensen met een beperking naar de Paaskermis in Enschede: ‘De glimlach van de deelnemers geeft veel motivatie’

ENSCHEDE - Wat moet je doen als je een beperking hebt en graag in een kermisattractie wilt? Tijdens de Paaskermis in het Volkspark in Enschede is er een dag waarop mensen met een beperking die droom waar kunnen maken. Komende donderdag van 10.00 tot 12.00 uur voor de 40ste keer. „We hebben al 950 aanmeldingen”, vertelt Cor Oostendorp van de organiserende Stichting OEI.

