In Enschede ontdekt vliegtuigwrak uit Tweede Wereldoorlog wordt geborgen

Door afweergeschut van de Duitsers werd het toestel een dag voor de bevrijding van Enschede in de lucht in brand geschoten. Waarschijnlijk is de piloot nog uit het vliegtuig gesprongen, maar ging zijn parachute niet open en is hij verongelukt.

Eerbetoon

„Met de berging willen we meer inzicht krijgen in de historie van dit vliegtuig, de crash en de oorlogshistorie van Enschede”, zegt wethouder Marc Teutelink. „Ook al weten we niet zeker wie de piloot was en wat er met hem is gebeurd, toch denken we op deze manier een eerbetoon aan hem te maken.”