In hartje Usselo opent donderdag streekwinkel Hannink's Dientje

Lesley uit Glanerbrug houdt bittere nasmaak over aan Freshtival: ‘Gestolen kettingen hebben veel emotionele waarde’

ENSCHEDE - De tweede dag van Freshtival op het Rutbeek was zonovergoten en daarmee hartstikke geslaagd. Toch houdt Lesley Overink uit Glanerbrug een bittere nasmaak over aan het festival. Tijdens het feesten is hij door onbekenden bestolen van twee kettingen die hij om had.

5 juni