In het spoor van Bannink en Wilmink

Kamernood in Enschede ‘lang niet zo extreem’ als vorig jaar: ‘Geen Amsterdam­se taferelen’

ENSCHEDE - Het is weer ‘bingo’: in tal van grote studentensteden in Nederland zorgt het kamertekort voor nijpende situaties. In Enschede is het tekort ‘lang niet zo extreem’ als vorig jaar, toen de UT studenten zelfs opriep om weg te blijven.

11 augustus