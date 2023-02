In het streekvervoer in Twente staken nog meer buschauffeurs dan verwacht

Stakende chauffeurs kunnen zich tot de middag inschrijven bij de vier remises van Twents in de regio. „Het percentage stakers ligt bij de remise in Haaksbergen op 98 procent, in Almelo-Oldenzaal op 80 procent, in Enschede ook op 80 procent en in Hengelo 70 procent”, zegt Kuiper. Woensdagochtend is er een manifestatie van de stakers in Twente bij het station in Hengelo.