In Twente en Achterhoek werken nu bijna een kwart meer ouderen dan toen VUT werd afgeschaft

Boerin uit Holten vecht elke voorstel­ling tegen de tranen: ‘Hanna van Hendrik…dat gaat over mezelf’

ENSCHEDE - De reprise van theaterspektakel Hanna van Hendrik op vliegveld Twente was dit weekend op de helft. De boerinnen Johanna Stam en Ineke Bronninkreef uit Holten deden in alle 27 voorstellingen mee. En elke avond moeten ze vechten tegen de tranen. Zoals veel van de figuranten en zangers hun eigen leven in het spektakel herkennen: ‘Dit gaat over mezelf.’

15 augustus