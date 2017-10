In Twente gaat er een half miljard euro om in wiet

ENSCHEDE - Een schaduweconomie van bijna een half miljard per jaar: dat gaat er schuil achter de honderden wietplantages in Twente. En legale wietteelt gaat die naar verwachting niet wegwerken.

Wietplantages in Twente zorgen voor een jaarlijkse omzet van 453 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Zo’n 400 miljoen daarvan is pure winst voor de criminele netwerken die achter de wieteconomie schuilgaan.

Fractie bij plantagehouders

Het gros van de gemaakte winst belandt in de zakken van wietbazen die bovenaan de piramide staan, maar zelden door justitie kunnen worden aangepakt. Slechts een fractie van het geld komt terecht bij de mensen die de wietplantages daadwerkelijk hebben: in veel gevallen kwetsbare mensen die voor een paar duizend euro per oogst het risico van een veroordeling lopen.

Miljoenenomzet

In 2016 werden er in Twente 237 wietkwekerijen opgerold, met daarin gemiddeld 313 wietplanten. Omdat de politie er zelf van uitgaat dat een op de tien wietplantages wordt gepakt, zijn er in Twente waarschijnlijk ruim 2.300 plantages actief. "Als je dat aantal in verhouding zet tot de opbrengst van planten, kom je tot een bedrag van tussen de 400 en 500 miljoen euro omzet", zegt Harry uit het Broek, hoofd van de districtsrecherche van de politie in Twente.

Officier van justitie Vincent Smink noemt het 'echt een economie op zich.' "Maar niet een zoals die we die in reguliere beroepsgroepen zien, want alles gaat natuurlijk zonder overkoepelende organisatie of controle. Het is een kwestie van snel veel geld verdienen. Wie daar trek in heeft, stapt in."

Buitenland

Het overgrote deel van de Twentse wiet wordt in het buitenland afgezet, denkt de politie. "Zo’n 80 tot 85 procent", zegt Uit het Broek. "Een proef met legale hennepteelt is dus goed om de problemen voor coffeeshops op te lossen, want die kunnen hun handel legaal inkopen. Maar het is een utopie om te denken dat het de illegale hennepteelt terugdringt."