In Twente is cremeren duur maar begraven goedkoop. Of is dat maar het halve verhaal?

Verdachte Enschedeër (19) langer vast: veel meer meldingen van aanranding

De 19-jarige Enschedeër die afgelopen donderdag werd opgepakt op verdenking van het plegen van meerdere aanrandingen in het centrum van Enschede blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten. Het aantal meldingen over de man is opgelopen naar negen.