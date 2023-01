In Twentse faillissementcijfers lijkt er nooit corona geweest te zijn

indebuurt Deze 6 meiden uit Almelo zitten in de finale van Miss Beauty of Overijssel 2023

Wie is de mooiste dame of tiener van Overijssel? Om die titel strijden de finalisten die gekozen zijn voor Miss Beauty of Overijssel en Miss Teen of Overijssel. De verkiezingen van 2023 zijn in volle gang. Leuk: zes meiden uit Almelo zijn in de race en wij stellen ze hierbij aan je voor.

19:30