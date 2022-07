‘Indrukwekkende hoeveelheid’ cocaïne gevonden bij oprollen drugslijn, Hengeloër (48) en vijf anderen blijven twee weken in voorarrest

Vierhonderd medewerkers van politie, defensie en andere overheidsinstanties deden invallen op dertien locaties in onder meer Hengelo, Enschede en Silvolde. De grootschalige invoer van cocaïne uit Curacao naar Twente en de Achterhoek is daarmee een halt toeroepen. Dat was het doel van de grote politieactie donderdag. Met dertien invallen in Nederland en Duitsland en de zeven aanhoudingen van afgelopen donderdag lijkt dat gelukt, vertelt de woordvoerder. „Voor Oost-Nederlandse begrippen is dit een hele forse drugslijn. Onze bedoeling was om die te frustreren en kapot te maken.”