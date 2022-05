Inessa en Alina uit Oekraïne willen met eigen muziek achtergebleven landgenoten een hart onder de riem steken

Trouwen in Twente flink duurder: ja-woord op sommige plekken 1.420 euro

Trouwen in een gemeentehuis in deze regio is dit jaar opnieuw duurder geworden. Koppels betalen in Almelo en Enschede ruim tien procent meer voor het ‘ja-woord’. Een zondagse ceremonie in Oldenzaal is het duurst: dat kost koppels liefst 1.420 euro.

2 mei