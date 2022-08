Insluiper zakt door dak in Gronau en vlucht

GRONAU - Bij een inbraakpoging in een woning in Gronau is in de nacht van donderdag op vrijdag een onbekende door een dak gezakt en gevallen. Dat gebeurde aan de Rüenberger Weg vlakbij de Nederlandse grens waar Gronau grenst aan Overdinkel.

De onbekende was rond drie uur 's nachts op het perceel van de woning op een schuurdak geklommen. Waarschijnlijk wilde hij of zij via een deur in de gevel in de woning doordringen, zo meldt de Duitse politie.

Zo ver kwam de inbreker echter niet: de dakbedekking van de schuur kon het gewicht van de klimmer niet aan en begaf het. De dader viel door het gat in een ruimte in het bijgebouw. Nadat een hond aansloeg op het geluid van het doorzakkende dak en de valpartij, is de man of vrouw gevlucht.

De politie in Gronau onderzoekt de zaak verder; wie iets gezien of gehoord heeft dat met deze inbraakpoging verband kan houden, wordt verzocht te bellen met de politie in Gronau: +49 2562 9260.