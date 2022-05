Irritatie bij de bushalte over staking van buschauffeurs Twents

Michail Markov in Enschede benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

ENSCHEDE - Michail Markov is zaterdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten als initiatiefnemer en artistiek leider van de International Piano Competition for Young Musicians in Enschede.

8 mei