Is Military Boekelo zonder publiek mogelijk?

Van alle grote sportevenementen in deze regio staat alleen door Military Boekelo – nog – geen groot kruis. Zaterdag 3 oktober, de dag van de populaire crosscountry, is nog ver weg en dat gaf de organisatie wat hoop. De brief gisteren van minister De Jonge, waarin hij schreef dat er pas toestemming is voor massale evenementen in Nederland als er een vaccin is tegen het coronavirus, boorde het kleine beetje vertrouwen nog wat dieper de grond in. „De stemming over het kunnen houden van ons event was al niet hoopgevend, maar hiermee krijgen we wel een zetje in de verkeerde richting”, reageert voorzitter Robert Zandstra.