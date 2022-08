Italiaans restaurant Verso in Enschede staat te koop: ‘Bezig met nieuw concept’

Eigenaar Jeroen Kok zegt de horeca niet vaarwel, maar werkt aan een nieuw concept. Wat dat precies is wil hij op dit moment nog niet zeggen. „Daar is het iets te vroeg voor.” Het enige dat hij in dit stadium kwijt wil is dat hij daarvoor wil verhuizen naar een andere locatie in Enschede.

Het restaurant met binnentuin is ondertussen gewoon open, ook al wordt er een nieuwe exploitant voor de zaak gezocht. Op het raam bij de voordeur hangt een briefje dat aangeeft dat men op zoek is naar parttime medewerkers in de afwas of schoonmaak.

Verso vestigde zich in 2013 aan de Deurningerstraat en heeft zich volgens de advertentie van de horecamakelaar ontwikkeld tot een van de betere restaurants van de stad: ‘Dit kwaliteitsrestaurant staat al jaren in de Michelingids en behoort tot de Top-5 van Enschede.’ Verso straalt volgens de Michelingids ‘die typische Italiaanse charme uit. Aan tafel geniet men van puur Italië, lekker klassiek en goed op smaak.’

Van de hand

Kok was korte tijd ook eigenaar van de Italiaanse delicatessenzaak Il Cuoco, even verderop aan de Deurningerstraat waar eerder videotheek Videoland zat. Die delicatessenzaak deed hij in 2017 ruim een jaar na de opening alweer van de hand omdat hij behalve in Verso ook ging participeren in het Italiaanse restaurant Intenzo in Hengelo. In het pand van Il Cuoco zit nu De Kokkerette, het cateringsbedrijf van Brigitte en Yvonne Harink.