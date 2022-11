James Bond neemt ons bij de neus, maar hoe? Dat vertelt professor Gert-Willem zijn UT-studenten

met video Night @ the Library in Enschede: na een boekje op de zitzak ’s nachts nog even Batman kijken

ENSCHEDE - Lasergamen tussen de schappen door. Of filmpjes kijken in het holst van de nacht. Lekker lezen, lui liggend op een luie zitzak, kon ook van zaterdagavond tot zondagmorgen tijdens de Night @ the Library voor jeugd tot 15 jaar. „Vannacht wil ik Batman wel even zien.”

13 november