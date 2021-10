Jan (81) was één van de oprichters van het hippische evenement in Boekelo: ‘Godverdomme jongens, de military mag niet kapot gaan!’

Bio-energiebe­drijf groeit van 160 naar 600 medewer­kers en overweegt vertrek uit Enschede

8:07 ENSCHEDE - HoSt groeit razendsnel. De komende acht jaren van 160 naar 600 medewerkers op de hoofdvestiging in Enschede, verwacht het bio-energiebedrijf. Maar door onenigheid met de gemeente over het uitbreidingsplan en parkeervoorzieningen is het onzeker of dat op het Kennispark is. HoSt praat al met Hengelo en Almelo over mogelijkheden in deze gemeenten.