Janine uit Enschede wordt tweede bij WK triatlon: ‘Heb onmeunig hard gefietst’

ENSCHEDE / ALMERE - Voor ze aan de marathon begint weet ze het: dit kan een wereldprestatie worden. Janine Swaak (52) rent misselijk de laatste 22 kilometer, maar denkt geen moment aan opgeven. Als tweede in haar leeftijdscategorie komt ze over de finish bij het WK triatlon.

Een dag later is ze ‘helemaal naar zijn grootje’. Swaak heeft door een combinatie van adrenaline en euforie vannacht slecht geslapen. Samen met trainingsmaatjes Mercedes Dahoe-Sierhuis en Mariska Winter van Triatlonclub Twente begint ze afgelopen weekend vol goede moed aan een missie: haar PR van tien uur en veertig minuten met tien minuten aanscherpen bij het wereldkampioenschap in Almere. Over de tijd die ze uiteindelijk neerzet, durft ze niet eens te dromen.

Na 3,8 kilometer zwemmen en 180 kilometer op de pedalen had ze echter wel door dat het goed ging.„Ik heb echt onmeunig hard gefietst,” vertelt Swaak opgewekt. „Daardoor liep ik flink voor op mijn eigen tijd.” Ze stapt van haar fiets en begint aan het laatste onderdeel: de marathon. De eerste rondes gaan zoals gehoopt, maar dan begint ze misselijk te worden. Nog 22 kilometer te gaan.

‘Zit een beetje tegen’

De Enschedese geeft niet op. „Het enige wat ik dacht was: blijven hardlopen, niet gaan wandelen. Als je al negen uur aan het sporten bent, stop je niet omdat het een beetje tegenzit. De uitdaging van een triatlon zit hem ook in het verleggen van je grenzen. Bij mij was die na 20 kilometer bereikt. Maar ja, toen moest ik nog een stukkie.” Ze slaat zich erdoorheen en komt na tien uur en twaalf minuten over de eindstreep. Uitzinnig van blijdschap neemt ze de felicitaties in ontvangst. „Daarna kan je aanschuiven bij een buffet. Genoeg mogelijkheid om te eten. Ik kreeg echter alleen wat bouillon naar binnen, zó kapot was ik. 's Avonds om negen uur mocht ik het podium op. Daar ben ik echt met mijn laatste krachten opgeklauterd.”

De tweede plaats die ze met haar waanzinnige tijd behaalt, is de kroon op haar werk van alle maanden trainen. Professioneel sporter is Swaak namelijk niet, ze zwemt, fietst en rent ‘gewoon’ naast haar werk als zelfstandig ondernemer. „Actief bezig zijn is voor mij een manier om mijn hoofd leeg te maken. De voorbereiding voor zo'n wedstrijd is dan ook prima te doen, alleen een triatlon zelf is wel een aanslag op je lichaam. Dat laatste stuk was voor mij echt doorbijten.” Dat deert de Twentse echter niet. „Ik denk dan altijd maar: ‘Oke, ik ga kapot, maar dan heb ik tenminste geleefd.’”