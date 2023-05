Japanse acteur in katzwijm na plotselinge ontmoeting met idool in Enschede: ‘In Japan is Peter Aerts groter dan Johan Cruijff’

Van Schimmel­pen­nin­cks voorspelde uittocht Twentse hogeropge­lei­den blijkt niets. Integen­deel.

De zogeheten brain drain in Twente bestaat niet meer. Het percentage afgestudeerden aan de Universiteit Twente en hogeschool Saxion dat na het afstuderen vertrekt uit de regio daalt de laatste jaren, terwijl het aantal Twentenaren met een universitaire opleiding dat is teruggekeerd in tien jaar tijd fors gestegen.