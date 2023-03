Jarenlange burenruzie escaleert: ruiten ingegooid en vernielingen bij woning Helmerhoek in Enschede

Vernielingen

Rond 23.30 uur zondagavond belaagden volgens omwonenden vijf overwegend jonge bewoners van een woning aan de Hidderhoek het huis van hun buren. Daarbij sneuvelden de voorramen van de woning en werd ook in het voortuintje vernielingen aangericht. Over gewonden en verdere schade in de woning was maandagmorgen nog niets bekend. De politie deed tot diep in de nacht onderzoek naar de toedracht van het incident.