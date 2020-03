Je eigen club opheffen, hoe voelt dat? Zuid-Eschmarke moest het vrijdag doen

Notaris uit Enschede opnieuw bestraft: verkoop van restaurant deugde niet

7:46 ENSCHEDE - Notaris Harold Huiskes uit Enschede maakte fouten bij de verkoop van hotel-restaurant Rodenbach in de stad. Daarom is hij door het gerechtshof in Amsterdam gestraft. Het is de tweede keer in korte tijd dat de rechter Huiskes aanpakt.