Jeugdzorg voert actie, maar de zorg in Twente gaat door: ‘We zijn er altijd voor de gezinnen’

K. uit Enschede kruipt door oog van de naald na uitgaansge­weld, geen half jaar cel maar clementie van rechter

ENSCHEDE/ALMELO - Een simpele klap in het gezicht tijdens een avondje uit met vrienden. Dat is waar Kaan K. (27) uit Enschede zich maandag voor moest verantwoorden. De inzet was hoog, mogelijk blijvende gehoorschade voor het slachtoffer en een voorwaardelijk straf van meer dan een halfjaar die boven K. boven het hoofd hing.

10 oktober