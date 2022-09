Joachim uit Lonneker (42) wordt tot priester gewijd: ‘Ik heb geen inkomen, maar hoef me ook geen zorgen te maken over de hypotheek’

Lonneker

„Joachim Adriaan Frederik. Mijn naam is een lijntje naar de boerderij waar ik ben geboren. Alle namen van mijn opa’s en oma’s waren al opgegaan aan mijn oudere zussen en broer. Dus ben ik vernoemd naar de boerderij, de Adahoeve. Dat komt van Ada Frederika Menko, die de boerderij in 1925 bouwde. Ik ben van boerenstand en dat draag ik met me mee. Het leven met de seizoenen, de afhankelijkheid van het weer, het vee en het gewas. Het heeft me gevormd en mede bepaald hoe ik tegen de schepping aankijk. Het leven is je voor een deel gegeven.”